DeepSeek, Mantovani (FdI/Ecr): "La Ue intervenga sul controllo e sul finanziamento da parte della Cina"

"La Startup cinese Deepseek e il chatbot Deepseek V3, un modello opensource gratuito e particolarmente efficiente, destano grandi dubbi e profonde preoccupazioni" Lo dichiara l'europarlamentare Mario Mantovani. "L'annuncio di questo modello è stato dato venerdì 24 gennaio dall'Hedge Fund cinese High Flyer, con gravi perdite dei listini tecnologici di tutte le borse occidentali. La struttura di questo fondo non è nota né sono verificabili gli effettivi costi di R&D, di sviluppo e di realizzazione di questo modello. Eppure la notizia che sia costato solo 6 milioni dollari ha contribuito a infliggere gravi perdite sui listini tecnologici delle borse occidentali, soprattutto americane, falsandone i mercati.



La presentazione di Deepseek giunge in coincidenza di un momento particolarmente significativo nel confronto tra Cina ed altri player mondiali su innovazione, tecnologia e tariffe commerciali. Per questo, insieme al Co-Presidente del Gruppo ECR On. Nicola Procaccini, al capodelegazione On. Carlo Fidanza e alla delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo ho richiesto con una interrogazione scritta alla Commissione Europea di verificare, anche a tutela degli investitori e dei mercati, se questo modello di IA non sia stato in realtà finanziato dal Governo cinese con costi tutt’altro che irrisori, e sviluppato e gestito dallo stesso con evidenti distorsioni informative e con l’applicazione ricorrente di processi ed algoritmi di censura.



La Commissione Europea deve intervenire e verificare con urgenza la compatibilità di questo modello con i principi di libertà UE, con le regole dei mercati finanziari e con il Digital Service Act. Quest’ultimo potrebbe essere utilizzato questa volta non per limitare un libero pensiero ma per impedirne la censura preventiva e tutelare così la nostra libertà contro le restrizioni imposte da un Governo straniero.



Deepseek è in grado di utilizzare micro-chip meno potenti, meno costosi e meno energivori garantendo un’efficienza maggiore? Bene - conclude Mantovani - applichiamo anche in Europa lo stesso principio, su cui peraltro è attiva anche l’India, e sviluppiamo un modello di AI a tutela dei nostri mercati e della nostra libertà!".