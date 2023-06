Del Debbio: "Da Berlusconi ho imparato il senso del lavoro". VIDEO

Del Debbio: "Da Berlusconi ho imparato il senso del lavoro"

"Una persona che mi ha dato moltissimo, dalla quale ho imparato moltissimo in campo professionale e televisivo. Da lui ho imparato il senso del lavoro". Questo il ricordo in esclusiva per Affaritaliani.it Milano di Paolo Del Debbio, appena giunto al Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. "Avevo poco meno di trenta anni quando ci siamo incontrati", ha concluso.