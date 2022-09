Della Frera: "Terzo Polo, in Lombardia una grande affermazione"

“Grande affermazione del Terzo Polo che in Lombardia supera la media nazionale e raggiunge il 10%: la nostra Regione si conferma particolarmente attenta all’offerta elettorale di Calenda e Renzi, che con circa 500mila voti raccolti sul territorio lombardo si afferma come Terzo Polo”. Commenta così il risultato delle elezioni Guido Della Frera, esponente del Terzo Polo, che 'insieme a Gabriele Albertini aveva promosso ad agosto l’appello affinché Carlo Calenda e Matteo Renzi si accordassero per correre insieme'.

Della Frera, Terzo polo: "Siamo stati in gradi di offire una alternativa competente e credibile"

“Siamo stati in grado di offrire una alternativa competente e credibile a chi non si riconosceva, per vari motivi, nel dualismo centrodestra contro centrosinistra, ma non voleva neanche avallare l’assistenzialismo rappresentato dal M5S: dalla nostra Regione sta partendo quell’innovazione politica che serve all’Italia per essere in grado di affrontare e vincere le sfide che la difficile situazione odierna ci presenta tutti i giorni. Questa affermazione della proposta riformista e liberale incarnata dal Terzo Polo, che in Lombardia ha raggiunto il 10%, obiettivo più volte espresso da Calenda – continua Della Frera – segna l’inizio di un percorso politico che ci porterà ad essere sempre più protagonisti nelle prossime tornate elettorali, a partire dalle regionali della primavera prossima”.