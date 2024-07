Deltaplano si schianta nel Comasco, un morto e un ferito

E' di un morto e un ferito il bilancio di un incidente a un deltaplano a Montemezzo, nel Comasco. Secondo quanto riferito dai vigili del Fuoco di Como, per cause ancora in fase di accertamento il velivolo con 2 persone si e' schiantato al suolo in fase di decollo. Un uomo di 60 anni e' morto sul colpo, mentre l'altro occupante del mezzo, di 27 anni, e' stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Gravedona con traumi alla schiena e a una gamba. Sul posto Areu, elisoccorso di Sondrio, vigili del Fuoco di Como e Sondrio.