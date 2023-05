Derby Inter Milan , Daspo nei confronti di due tifosi violenti

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha comminato altri due Daspo nel corso della semifinale di Champions League Inter-Milan vinta dall'FC Internazionale: 3 anni la misura emessa nei confronti di un cittadino marocchino di 18 anni, tifoso milanista, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza e violenza e lesioni a pubblico ufficiale e ingresso illecito all'impianto sportivo. Lo comunica la questura. A un italiano di 28 anni, tifoso nerazzurro, invece, la misura prevede il divieto per 2 anni per aver commesso violenza nei confronti di uno steward e resistenza a pubblico ufficiale.