Design, Lombardia prima per occupati

L'attività del design si concentra prevalentemente in Lombardia con il 29,4 per cento delle imprese italiane, il 32,5 per cento del valore aggiunto e il 28,5 per cento dell'occupazione complessiva. E' quanto emerso dai risultati del report "Design Economy 2023", realizzato da Fondazione Symbola, Deloitte Private e POLI.design, con il supporto di Adi, Circolo del Design, Comieco, AlmaLaurea e Cuid e presentati questa mattina a all'Adi Design Museum di Milano.

Seguono Veneto, Emilia Romagna e Piemonte

Seguono Veneto (seconda per quota di imprese 11,5 per cento, quarta per valore aggiunto, 11 per cento e terza per occupazione, 11,6 per cento), l'Emilia Romagna (terza per quota di imprese, 10,7 per cento, ma seconda per valore aggiunto, 13,3 per cento e occupazione, 13 per cento) e il Piemonte (quarta per quota di imprese, 8,5 per cento, unico caso in cui le imprese prevalgono su liberi professionisti e lavoratori autonomi, terza per valore aggiunto, 11,7 per cento e quarta per occupazione, 11,5 per cento).

Nello specifico a Milano con il 14,3 per cento delle imprese e 18,4 per cento del valore aggiunto nazionale

Nello specifico a Milano con il 14,3 per cento delle imprese e 18,4 per cento del valore aggiunto nazionale. Seguono Roma (6,6 per cento e 5,3 per cento), Torino (5,1 per cento e 13,3 per cento). Le imprese operano per il 32,8 per cento all'estero 24,2 per cento extra Eu, per il 44,8 per cento su scala nazionale, mentre per il 22,4 per cento su scala locale. Milano e' anche sede del Salone del Mobile e del Fuorisalone, una delle piu' grandi manifestazioni al mondo dedicate al design. Questa tendenza fa il paio con quella generale, visto che le imprese e i professionisti del design svolgono le loro attivita' prevalentemente nei centri metropolitani, dove hanno la possibilita' di godere di una maggiore visibilita' nazionale e internazionale.