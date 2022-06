Di Maio pensa a Tabacci per Regione Lombardia? Inside

Un esponente governativo. Il tam tam che arriva da Roma, che vorrebbe Luigi Di Maio e Beppe Sala in stretto contatto, secondo un'agenzia di stampa, starebbe portando in carreggiata anche una possibile candidatura alla Regione Lombardia, da opporre con tutta probabilità ad Attilio Fontana.

Non è un segreto che chi si è proposto in tutte le maniere è Bruno Tabacci

I rumors raccontano appunto questo: sarà un esponente governativo. Non ovviamente del Partito Democratico: come può una nuova formazione andare a proporre un esponente del Pd, quando ormai è chiaro che i Dem schiereranno come loro proposta Carlo Cottarelli (sempre che Cottarelli voglia?). Non è un segreto che chi si è proposto in tutte le maniere è Bruno Tabacci. Sottosegretario, già assessore al Bilancio a Milano, sarebbe un "cavallo di ritorno", visto che già governò su Regione prima dell'elezione diretta del governatore. Tabacci è anche uno dei fulcri della nuova formazione politica ipotizzabile al centro. Già ai tempi provò con Pisapia a far nascere la terza gamba a livello nazionale, ma il Campo Progressista si rivelò ben poco fecondo.

Anche Pierpaolo Sileri nella rosa dei nomi

Non c'è solo Tabacci, però, nella rosa di nomi. Potrebbe anche entrarci, stando ai rumors raccolti da Affaritaliani.it Milano, anche Pierpaolo Sileri. Romano, eletto nel Lazio, ma con il lavoro stabilmente a Milano, al San Raffaele, Sileri ha una grande mediaticità visto il suo ruolo di medico e di sottosegretario alla Salute. Inoltre è uno di quelli che è passato con Luigi Di Maio, ed è un governativo doc. Insomma, potrebbe essere spendibile. Il punto è: come la prenderà il Pd? E come la prenderà tutta quella parte di pentastellati che non sono usciti, e che stanno con Conte (per adesso?)