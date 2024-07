Dieci anni di botte e maltrattamenti dal marito: salvata dai carabinieri

Era costretta dal marito a restare sempre in casa se non per andare a prendere i figli a scuola e subiva da parte dell'uomo continue aggressioni. I carabinieri di Martinengo (Bergamo) hanno fatto terminare l'incubo di una 28enne di origini marocchine. Che li aveva contattati facendosi prestare il cellulare da un passante durante uno dei rarissimi momenti in cui era fuori casa. La donna ha denunciato maltrattamenti iniziati sin dal giorno del matrimonio combinato, nel 2013. Il marito, 38enne marocchino e consumatore di cocaina, aveva perso il lavoro, la casa era stata venduta all'asta e talvolta si erano trovati senza luce e gas e le pratiche per il rinnovo dei loro permessi di soggiorno non erano state curate. Numerosi gli episodi in cui era stata presa a calci, pugni e schiaffi causandole segni che nascondeva sotto il velo. Ora la donna ha abbandonato con i suoi tre figli l'abitazione dove il marito deve scontare i domiciliari e si trova in una casa rifugio.