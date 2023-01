Dino Giarrusso, ex M5S, entra nel Partito Democratico

L'ex grillino Dino Giarrusso entra nel partito Democratico. L'annuncio è arrivato oggi, sabato 28 gennaio, mentre l'ex grillino stava partecipando alla convention programmatica della mozione di Stefano Bonaccini 'Energia popolare' per la segreteria Pd.

L'europarlamentare sbarca nel Pd

L'europarlamentare, nella kermesse milanese di Bonaccini, ha dunque annunciato la sua scelta. 'Con grande gioia e orgoglio - ha detto - entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo, con rispetto per chi l'ha costruita e con umiltà. Passo al Pd. Credo nel progetto di rinascita che Bonaccini in mente''. L'europarlamentare si è poi rivolto al Movimento 5 Stelle, il suo ex partito: ''Non facciamo una battaglia a chi ha un punto in più o in meno...è un peccato che in Lazio si vada separati' perché 'si vince solo uniti''.