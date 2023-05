Disabilità, Sala nomina i 15 membri della consulta cittadina

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha nominato, con decreto, i quindici membri della Consulta cittadina per le persone con disabilità, che rimarranno in carica per i prossimi quattro anni. Lo fa sapere il Comune.

L’amministrazione - sottolinea Palazzo Marino - intende così promuovere, attraverso la Consulta, la piena cittadinanza e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso la costituzione di relazioni organiche con le associazioni e le realtà territoriali che le rappresentano.

Chi sono i 15 membri nominati

I quindici membri nominati sono Fortunato Nicoletti candidato da Nessuno è escluso O.d.V., Valentina Mari candidata da Fondazione La Comune, Massimo Maggio candidato da C.B.M. Italia Onlus, Haydèe Longo candidata da Ledha Milano, Luca Grossi candidato da Consorzio Sir, Alberto Piovani candidato da U.I.C.I. Milano, Simone Fanti candidato da Fondazione Mantovani Castorina Onlus, David Scagliotti candidato da Confcooperative Milano e dei Navigli, Giuseppe Di Sario candidato da Handicap su la testa, Maria Amalia Meli candidata da Famiglie Disabili Lombarde – A.P.S., Maria Bellini candidata da Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità, Silvia Boga candidata da I Ragazzi di Robin, Salvatore di Triolo candidato da E.N.S. - Ente Nazionale Sordi, Ginevra Bocconcelli candidata da Associazione Culturale Fedora e Giorgio Maggi candidato da Anffas Milano Onlus.