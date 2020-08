Disastro ferroviario di Pioltello, sul banco degli imputati resta Rfi

Pioltello, sul banco degli imputati resta Rfi

Tragedia di Pioltello, verso l'archiviazione dei vertici di Ansf, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Se da parte dell'ente e dei suoi ispettori ci può essere stata qualche manchevolezza, questa non sarebbe tale da portare a processo E' quanto richiesto pochi giorni fa dalla Procura, che ha invece sollecitato il rinvio a giudizio per nove tra manager e tecnici di Rfi per il disastro del gennaio 2018 costato la vita a tre persone, con il deragliamento del Cremona Milano delle 5.32 a causa della rottura di un pezzo di binario.

Anche i vertici di Trenord, riferisce il quotidiano Il Giorno, vanno verso l'archiviazione: la consulenza tecnica avrebbe dimostrato che il funzionamento del sistema frenante, le condizioni dei carrelli e delle ruote delle vetture deragliate sarebbero stati regolari, così come l'operatori macchinista e capotreno.

Il direttore di Ansf Amedeo Gargiulo, sentito dai magistrati, ha affermato che la rottura di un giunto è considerata un fenomeno fisiologico e che le ispezioni straordinarie sono dedicate a situazioni considerate maggiormente emergenziali. E di fatti l'agenzia ha effettuato altri 130 sopralluoghi nel periodo monitorato su altri punti deboli della rete. E, è stato aggiunto, negli ultimi dieci anni si sono registrati 250 giunti rotti. Solo in un caso, quello di Pioltello, con conseguenze tragiche. Da parte di Ansf erano stati effettuati due richiami scritti a Rfi in materia di ricambio di giunti e binari usurati, uno nel 2015 ed uno nel 2018, a seguito del deragliamento di un treno dell'alta velocità a Firenze. Da qui le richieste della Procura, che dovranno essere valutate dai giudici. Sul banco degli imputati resta dunque Rfi.