Distrutti dalle fiamme tre mezzi della Corsico Soccorso

Distrutti dalle fiamme, nella tarda serata di ieri, tre mezzi della Corsico Soccorso. I mezzi, fa sapere l'Amministrazione comunale di Corsico, erano parcheggiati nel cortile dell'associazione, in via XXIV Maggio. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco. Distrutta un'ambulanza, un Doblò utilizzato per il trasporto dei pazienti e l'auto di un volontario. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine. "Sono andato subito sul posto - sottolinea il sindaco Stefano Ventura - per verificare l’accaduto ed esprimere solidarietà alla Corsico Soccorso. Sono certo che le forze dell’ordine faranno chiarezza su quanto successo. L’amministrazione comunale è e sarà vicina a un’importante realtà associativa di Corsico che ha sempre dato un contributo importante alla nostra città".