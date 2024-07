Dl casa: Sala, senza Salva-Milano velocizziamo Pgt

L'Aula della Camera ha dato il suo via libera alla fiducia posta dal governo al decreto casa. Oggi e' previsto il voto finale sul provvedimento, passato in 48 ore dalla Commissione Ambiente all'Aula con l'obiettivo di essere convertito prima della deadline del 28 luglio. A far discutere maggioranza e opposizioni e' stato, in particolare, lo stralcio della cosiddetta norma 'Salva-Milano'. Un pacchetto di emendamenti che prevedeva lo sblocco di circa 150 cantieri di palazzi nella citta' di Milano, tutti finiti nel mirino della Procura perche' sarebbero stati edificati facendoli passare per interventi di ristrutturazione. La discussa norma ora dovrebbe essere inserita in un altro provvedimento, che potrebbe essere il decreto Infrastrutture, ma sono ancora in corso valutazioni all'interno del governo e della maggioranza.

Il 'Salva-Milano' "adesso c'e' l'intenzione di recuperalo in un prossimo momento, vediamo se succede o meno. Quello che noi, e io, a questo punto faremo credo che sara' riprendere e cercare di velocizzare anche il Pgt, per trovare una formula che metta in sicurezza gli interessi della citta' e di chi costruisce". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento, a proposito dello stop all'emendamento Salva-Milano nel dl Casa che avrebbe dovuto fare chiarezza sull'impasse nell'urbanistica della citta'. "Rimarremo esposti pero' ai rischi del passato" ha aggiunto Sala e infatti "poi valuteremo come gestire questi altri rischi. Aspettiamo ancora e vediamo se, come dicono, possono recuperalo o no". Ma "non possiamo aspettare in eterno. Per questo ero stato io a dire all'assessore Tancredi, aspettiamo con il nuovo Pgt per capire cosa succede, adesso invece sono io a dire di procedere" con la revisione. "Perche' e' chiaro che i tempi ormai sono veramente limitati".

M5s: Salva-Milano torna con odg maggioranza, ridicoli

La norma Salva-Milano continua a far discutere le opposizioni. "Vedo che gli indegni emendamenti sulla "Salva-Milano" ricompaiono come Odg al Salva-casa su impulso di Fdi e Fi. La Lega non ha sottoscritto, giusto per rimarcare quanto la maggioranza sia divisa su tutto lo scibile umano. Ebbene, dopo aver ritirato la sciagurata norma, e' ridicolo che le destre impegnino il governo su cotanto scempio. Il Salva-Milano e' un'ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario, quindi inaccettabile. Non si puo' sanare la spregiudicatezza di funzionari e costruttori solo per aggirare un'inchiesta della magistratura, oltretutto a danno dei cittadini: ne' in questo decreto ne' in altri. Sarebbe un precedente pericolosissimo". Cosi' in una nota la senatrice milanese del M5s Elena Sironi.

Dl casa: Iezzi (Lega), solo c.destra cerca risolvere caos Milano

"Solo il centrodestra cerca di risolvere il caos urbanistico di Milano presentando l'unico Ordine del Giorno legato al Salva casa. Mentre Sala accusa il Governo di disinteresse verso la citta', il Pd e l'intera sinistra, a parte cercare titoli sui giornali, dorme sonni tranquilli sulla gravissima situazione che sta bloccando l'urbanistica milanese. A parlare sono i fatti. Grazie anche alla Lega si e' giunti quindi alla condivisione di un testo univoco della maggioranza di centrodestra alla Camera". Cosi' in una nota il deputato della Lega Igor Iezzi.

Pastorella (Az): "Il decreto non salva tanto, no a fiducia "

"Questo decreto salva casa non salva tanto, non fa proposte dove c'e' bisogno di farle. Questo Salva-Casa e' parziale ed e' piccolo, e' un aiuto che non va a toccare quello che c'e' da toccare. Non ci fidiamo perche' non crediamo che questo governo sappia risolvere la questione della Casa", ha aggiunto Pastorella, annunciando il voto contrario alla fiducia al Dl Casa da parte del suo gruppo. "Su un tema su cui c'e' la convergenza tra maggioranza e' opposizione non si e' trovata una quadra", ha aggiunto, a proposito del cosiddetto 'Salva-Milano', pacchetto di emendamenti stralciato dalla norma.