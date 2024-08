Dl ricostruzione, Zanella (Avs): "Il governo faccia chiarezza sul deficit Milano-Cortina"

Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, ha sollevato preoccupazioni riguardo al deficit finanziario della Fondazione Milano Cortina 2026, che gestisce i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Secondo Zanella, il decreto per la ricostruzione delle aree colpite da calamità naturali include disposizioni sui Giochi, il che rende essenziale che il Parlamento sia informato sulle difficoltà economiche. Al 31 dicembre 2023, la Fondazione avrebbe accumulato un deficit patrimoniale di oltre 107milioni di euro, con prospettive economiche in peggioramento, secondo una relazione del procuratore della Corte dei Conti del Veneto.

Appello per una gestione responsabile dei fondi pubblici

Zanella critica il governo per aver concesso uno scudo penale alla Fondazione, definendola un organismo di diritto privato, mentre le conseguenze delle sue azioni si ripercuotono sul pubblico. "Secondo la Regione Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Fondi Comuni Confinanti dovrebbero essere dirottati per coprire i costi di gestione nei prossimi vent'anni, circa un milione e mezzo di euro all'anno tutti per il capriccio di Matteo Salvini e Luca Zaia che hanno voluto costruire una inutile pista da bob: i Comuni coinvolti dai Fondi hanno gia' fatto sapere di non essere disposti a pagare le loro follie". Lo ha detto Zanella, prima firmataria dell'odg al decreto per la ricostruzione post-calamita', la quale conclude: "Ci appelliamo a tutti i nostri colleghi e colleghe affinche' sostengano la nostra richiesta votando l'ordine del giorno".