Domenica apre la Bit, Milano capitale del turismo d’élite

Dopo un anno eccellente per il turismo italiano, che, secondo i dati dei primi 11 mesi del 2023, ha registrato 118,2 milioni di arrivi e 397,5 milioni di presenze (+5,4% e +0,7% allo stesso periodo del 2022; ISTAT), e dalle stime pubblicate a inizio gennaio da Assoturismo-Confesercenti), sull’anno turistico 2023, che contano 445,3 milioni di presenze nelle strutture ricettive nazionali (+8,1% rispetto al 2022, con sorpasso sul 2019), BIT – Borsa Internazionale del Turismo si prepara ad aprire le porte della sua 44esima edizione. Organizzato da Fiera Milano, l’evento, progettato per coinvolgere e soddisfare sia i viaggiatori che gli operatori del settore, è in programma presso l'Allianz MiCo di Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio (ingresso viaggiatori solo il 4 febbraio). Sono importanti le novità di quest’anno, con l’alleanza con Welcome Travel Group che, con la sua ampia rete e i suoi soci Alpitour World e Costa Crociere, offre un’anteprima sulle nuove frontiere di viaggio e tante nuove opportunità per gli operatori; e con la partnership tra BIT Milano e Federterme-Confindustria che vede per la prima volta l’area Thermalia all’interno della manifestazione: grazie alla partecipazione di più di 30 espositori del settore si prospetta come un’occasione di confronto e rilancio unica per il comparto wellness/benessere, sempre più al centro delle scelte dei viaggiatori di ogni età.

Bit Milano: 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi

Gli oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi incontreranno i top buyer altamente profilati presenti in Fiera, sia nazionali che internazionali, provenienti principalmente da Europa (44%), Nord America (14%), Asia (14%), Centro e Sud America (11%) e Medio Oriente (8%); Gli espositori possono così attivare relazioni di business e potenziare le opportunità di incoming e outgoing dai Paesi in target. Tanti i nomi di rilievo, il Grupo Viajes El Corte Inglés Travelzoo, Lidl Österreich GmbH, TUI Netherlands dall’Europa, Backroads e HelmsBriscoe e Dell Technologies Inc dagli Stati Uniti, Fliggy e Beijing GE Hualun Medical Equipment company Limited dalla Cina. Tre le aree tematiche in cui è suddivisa la manifestazione: Leisure, con le proposte delle destinazioni e degli espositori italiani e stranieri, BeTech per i servizi digitali e le startup, e il Mice Village con un focus sulla Meeting Industry. Nell’area Leisure, l’Italia è rappresentata da nord a sud, attraverso le sue unicità regionali: dagli affascinanti canali veneziani in Veneto alla Costa del Metapontino in Basilicata, fino all’offerta turistica di Tropea in Calabria e delle Isole Eolie in Sicilia; dalle proposte wellness e i cammini lungo i laghi più suggestivi in Lombardia, che si prepara alle Olimpiadi Invernali 2026, alle spiagge di Lignano Sabbiadoro e le montagne del Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia; ma anche gli ampi paesaggi delle Langhe e le Residenze Reali Sabaude in Piemonte, le Grotte di Frasassi nelle Marche, il Cammino Grande di Celestino in Abruzzo, le affascinanti masserie della Puglia, gli agriturismi della Sardegna, le colorate Cinque Terre in Liguria e le wine experience nel verde di Toscana ed Umbria. E poi un salto in Emilia-Romagna, dalla Riviera ai tour gastronomici di Parma e Bologna, nel Lazio tra meraviglie storiche e cammini spirituali, in prospettiva del Giubileo 2025, e in Campania, per un magico tour in costiera. Bit è anche una finestra internazionale, per un vero e proprio tour a 360 gradi intorno al mondo: dalle più vicine mete europee come Azzorre, Canarie, Croazia, Slovenia, Formentera e San Marino, all’Oceano Indiano, alla scoperta di templi, parchi naturali e spiagge sconfinate di Sri Lanka, Malesia, Mauritius. Poi i Caraibi, con mete da sogno come Anguilla, Barbados, Cuba, Repubblica Dominicana, il Centro e il Sud America, con Nicaragua, Uruguay e lo stato di Cearà in Brasile. Per chi invece è affascinato dall’Oriente, si può spingere fino in Cina, che dopo anni di fermo ha riaperto i suoi confini nel marzo 2023, ma anche in Giappone, terra dei samurai, e nella città di Tokyo, metropoli nota per la sua avanguardia tecnologica; per poi arrivare in Medio Oriente, tra le città scavate nella roccia della Giordania alle oasi del Sahara di Algeria, Egitto e Tunisia, fino alle terre africane, Gambia, Nosy Be e Senegal. Non mancano i vettori ed il mondo crocieristico, rappresentati da nomi di spicco come Aereoitalia, ITA Airways, Lufthansa, Eva Airways, Trenitalia, Trenord, Costa crociere, MSC Crociere e Cruiseline. Nel comparto dei network e dei tour-operator spiccano nomi noti come Gattinoni e di Alidays, Alpitour World, Boscolo, Futura Vacanze, Going, Guiness Travel, HotelTurist, Idee Per Viaggiare, Imperatore, Isola Azzurra, I Grandi Viaggi, Kel 12, Naar, Nicolaus, Veratour, Viaggi Del Mappamondo.

Domenica apre la Bit, da CityLife a Gardaland

Ad arricchire la proposta le attrazioni, come Gardaland, centri shopping, come CityLife, e i grandi dell’hotellerie: Best Western Italia, Nh Milano Congress Centre (Minor Hotels), A&O Hotels And Hostels Holding Gmbh. La manifestazione gode inoltre del sostegno delle più rappresentative Associazioni di settore: ASTOI Confidustria Viaggi, Etoa-European Tour Operator Organization, FTO-Federazione Turismo Organizzato, Federcongressi&eventi, Federterme, MPI Italian Chapter e Confartigianato Imprese. Attraverso una varietà di culture e prospettive uniche, la manifestazione abbraccia i diversi continenti, presentando così una visione globale su un’ampia gamma di mete e attività: dall'enogastronomia alle esperienze local, dai viaggi relax fino al turismo sportivo, ai cammini spirituali e le proposte di viaggio più avventurose per i nomadi digitali. BIT 2024 accompagna i viaggiatori in una esperienza affascinante ed emozionate, alla scoperta di tipicità locali e novità dell’offerta turistica, di proposte destagionalizzate o di “cool-cationing”, di “blue zone” retreat, luxury o low budget. Del resto, sono numerose le proposte: dalle attività outdoor, all’astro-tourism, al turismo rurale e rigenerativo, fino all’eco-diving, per momenti autentici a contatto con il territorio, con wine-experience e tour enogastronomici, ciclovie panoramiche e cammini suggestivi; esperienze lungo la costa si trasformano in autentici "salotti vista mare", invitando a vacanze più sostenibili, mentre bellezze storiche accolgono i turisti nei principali siti UNESCO con tour artistici e culturali; ma anche proposte ricercate per viaggi wellness, all’insegna del benessere, e al bleasure, il perfetto mix tra business travel e viaggio privato.