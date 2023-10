Donna di 89enne anni picchiata e stuprata per un'ora da uno sconosciuto

Orrore a Sesto San Giovanni: una 89enne è stata picchiata e stuprata per un'ora nell'androne della propria abitazione da un egiziano di 42 anni senza fissa dimora. I fatti risalgono alla notte tra il 26 e il 27 settembre e sono stati interamente ripresi dalle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito ai carabinieri di risalire al presunto colpevole, che aveva precedenti alle spalle.

L'incontro nel cuore della notte e i sessanta minuti di abusi

Terrificante la ricostruzione: la donna vive da sola e avrebbe problemi cognitivi causati dall'età. Per questo all'una di notte è uscita di casa. Nei pressi della farmacia ha incontrato il 42enne, che si è proposto di accompagnarla a casa. Nei video si vede l'uomo barcollare in stato di alterazione. Giunti al portone di casa, l'egiziano ha spinto a terra la donna, schiaffeggiandola e abusando di lei per sessanta minuti. Quindi le ha rubato i soldi nella borsa e se ne è andato. L'anziana si è faticosamente rialzata per tornare in appartamento.

Il mattino dopo è stato il custode ad insospettirsi per alcuni strani segni rimasti nell'androne. Sono stati allertati i carabinieri, che hanno trovato la donna con segni di violenza, in stato confusionale. Le violenze sono state confermate non solo dalle telecamere di sorveglianza ma anche dagli accertamenti medici. Dopo pochi giorni di indagini, il presunto aggressore è stato individuato: tutto sembra coincidere, il test del dna consentirà di avere la certezza.