Donna in scooter contro albero, muore a 39 anni nel Mantovano

Si schianta in scooter contro un albero e muore sul colpo. A perdere la vita una donna di 39 anni che intorno alle 13 e' stata protagonista di un incidente stradale a Ceresara (Mantova). Secondo quanto potuto ricostruire la donna, in scooter, e' finita per ragioni ancora da verificare contro un albero. Sul posto l'automedica del 118 e l'elisoccorso fatto decollare dall'ospedale di Brescia. Per i rilievi sul posto gli agenti della Polizia Stradale.