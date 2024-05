Donna precipita dalla zipline in Valtellina e perde la vita

Una donna di 41 anni, una turista di nazionalità marocchina di 41 anni, di nome Ghizlane Moutahir e residente a Oliveto Lario (Lecco), e' morta in Valtellina dopo essere precipitata dall'aerofune della Fly Emotion a Bema. E' successo poco dopo mezzogiorno nella giornata di domenica. La vittima per cause ancora da accertare si e' sganciata dall'imbracatura ed e' caduta nel vuoto. Le indagini dei carabinieri e della procura di Sondrio dovranno chiarire la dinamica. Sia l'impianto sportivo che l'imbracatura sono state sequestrate per essere analizzate e verificarne il corretto funzionamento. Non si esclude neanche il malore. Sara' l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti l'elicottero di Areu, il Soccorso Alpino di Morbegno e i Vigili del fuoco.

In un filmato delle nipoti la tragica caduta della donna

La Procura di Sondrio effettuera' accertamenti sull'imbracatura indossata dalla donna. Da valutare, riferiscono gli inquirenti, anche se la vittima dell'incidente l'avesse indossata correttamente. La terribile sequenza dell'incidente è immortalata in un filmato effettuato da una delle due nipoti della vittima. Poco prima le ragazze, insieme, avevano provato pure loro nell'impianto l'ebbrezza adrenalinica del volo sulla fune sospesa nel vuoto, volando da Albaredo per San Marco al piccolo borgo sulle Orobie di Bema. Poi l'esperienza era toccata alla zia e una delle nipoti ha filmato il volo della donna sino al momento in cui si avvicinava alla stazione di arrivo, dove si è verificata la tragedia con la caduta nel dirupo della parente. La Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, nell'ambito dell'indagine dei carabinieri di Morbegno aperta per fare piena luce sul drammatico incidente ha acquisito il video.