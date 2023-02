Donna salvata con il cane dopo incendio in casa popolare

Un incendio si è sviluppato nella notte in un complesso di case popolari di Boffalora sopra il Ticino, nel Milanese. Come riportato da LaPresse, un'inquilina è stata portata in ospedale a Magenta per accertamenti mentre un'altra donna è stata soccorsa insieme al suo cane nel piano superiore a quello dove sono divampate le fiamme, mentre si rifiutava di uscire per lo stato di terrore.

L'incendio è scoppiato intorno alla 1 e un quarto di notte, in via Calderari 20, in un appartamento di una palazzina a 2 piani di case comunali con oltre 10 appartamenti. Tre risultano inagibili. Sul posto sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, 2 ambulanze e un'automedica.