Donna scomparsa a Crema: Pasini, tracce di sangue sulle sue ciabatte

Donna scomparsa a Crema: Pasini accusato di nuovo reato

Alessandro Pasini, l'uomo accusato di avere ucciso Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Crema a Ferragosto, e' indagato per 'crollo di costruzioni' oltre che per omicidio e distruzione di cadavere. Una nuova contestazione motovata dal fatto che avrebbe tagliato il tubo del gas della caldaia della casa della sua ex, dove sarebbe avvenuto il delitto, con l'intenzione di far esplodere l'edificio e cancellare eventuali prove. Stamane si si e' tenuto un vertice di una quarantina di minuti tra forze dell'ordine e magistrati in procura a Cremona per fare il punto sul caso. Al tavolo il procuratore della Repubblica Roberto Pellicano, il pm Lisa Saccaro e il comandante dei carabinieri Lorenzo Repetto accompagnato dal luogotenente Giovanni Ventaglio. Le ricerche di Sabrina Beccalli intanto continuano con l'aiuto dei militari del Centro carabinieri subacquei di Genova: i sub oggi e domani scandaglieranno rogge, corsi d'acqua della zona circoscritta dagli inquirenti. Al lavoro ci sono sempre i carabinieri del Ris che ieri, passando al setaccio con il luminol la casa di Pasini, avrebbero trovato tracce di sangue su un paio di ciabatte.

Nuove tracce sangue su scarpe Pasini

I Ris di Parma hanno trovato nuove tracce di sangue durante il sopralluogo terminato ieri a casa di Alessandro Pasini, 45enne in carcere con l'accusa di aver ucciso e distrutto il cadavere di Sabrina Beccalli, 39enne di Crema sparita a Ferragosto. I Ris hanno trovato il sangue su un paio di scarpe dell'uomo grazie al Luminol. Intanto da questa mattina e' in corso un vertice in Procura per fare il punto sull'inchiesta. Le ricerche del corpo della donna non sono state sospese e verranno rianalizzati anche i resti trovati nell'abitacolo della Fiat Panda che secondo gli investigatori sarebbero di un cane randagio mentre per Pasini apparterrebbero all'amica uccisa. In laboratorio e' stata portata una mandibola e un piccolo dente.

Una fiaccolata in ricordo di Sabrina

Si terra' domani sera una fiaccolata in ricordo di Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa a Ferragosto. Per la vicenda e' in carcere Alessandro Pasini, 45 anni, accusato di omicidio e distruzione di cadavere. L'iniziativa e' stata ideata da alcune amiche con il supporto del parroco di San Bernardino, don Lorenzo Roncali. Alle 20.30 si terra' una Messa nella chiesa di Vergonzana e da qui, seguendo la Croce si arrivera' nella chiesa di San Bernardino. Il momento di preghiera per Sabrina e i suoi famigliari si concludera' con la benedizione dei presenti.