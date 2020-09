Donna scomparsa nel Cremonese: i resti nell'auto sono umani

Sarebbero resti umani e non di un grosso cane quelli nella Panda carbonizzata di Sabrina Beccalli, 39 anni scomparsa a Ferragosto per cui si trova in carcere l'amico Alessandro Pasini 45enne accusato di omicidio e distruzione di cadavere. A quanto apprende l'AGI questa mattina sono stati analizzati i resti all'Istituto di medicina legale di Milano dagli esperti incaricati dalla procura, il team di esperti affiancati dai consulenti della difesa di Alessandro Pasini. I primi accertamenti avrebbero indicato come le ossa apparterrebbero ad un essere umano e non ad un cane come indicato da due veterinari incaricati di intervenire in una prima battuta delle indagini. I risultati definitivi dei rilievi si avranno solo nei prossimi giorni quando verra' anche comparato il Dna con quello della scomparsa.