Donna trovata morta a Rho, arrestato l'ex fidanzato

I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno arrestato un uomo di 34 anni, cittadino ghanese, ritenuto responsabile di omicidio volontario e furto nei confronti di una 25enne nigeriana, trovata morta il 12 maggio scorso in una zona boschiva di Rho (MI). L'uomo non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la vittima, durata tre mesi e interrotta il mese precedente, così dopo averla raggiunta l'ha aggredita e abbandonata in una radura, sottraendole denaro e cellulare.

All'arresto si è giunti al termine delle attività tecniche di intercettazione e di analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno consentito di ricostruire l'omicidio e di stabilire come la morte della donna sia avvenuta nel primo pomeriggio del 3 maggio, nel luogo in cui la vittima è stata successivamente rinvenuta.