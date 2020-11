Donna precipita e muore in condominio in periferia di Milano

Una donna e' stata trovata morta stamattina, attorno alle 5.30, in via Baroni 244 a Milano, zona Gratosoglio. Il corpo si trovava a terra in uno spazio condominiale. Sul posto e' intervenuta la polizia, che si trova ancora nel palazzo per i rilievi. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la vittima sia caduta da una finestra.