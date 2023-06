Donne drogate e abusate, agente immobiliare e la moglie verso il processo

Donne drogate e abusate, l'agente immobiliare e la moglie verso il processo

Dovrebbe entrare nel vivo il prossimo 4 ottobre il giudizio con rito abbreviato a carico di Omar Confalonieri e della moglie, per il secondo filone d'inchiesta sull'agente immobiliare, che in appello ha gia' patteggiato una pena a 4 anni e 4 mesi per l'episodio dell'ottobre 2020 in cui drogo' con benzodiazepine una coppia e abuso' poi della donna. Il condizionale sull'avvio del secondo processo, con al centro altre cinque presunte violenze sessuali nei confronti di altrettanti donne, dipende dall'esito del ricorso per Cassazione della difesa in cui si insiste sulla ricusazione del giudice Massimo Baraldo.

L'istanza e' stata gia' rigettata dalla Corte di appello di Milano. Nel frattempo, nell'udienza di oggi sono state ammesse come parte civile quattro delle cinque presunte vittime dell'agente immobiliare. Inoltre, il giudice ha concesso l'ingresso nel processo di altri documenti, tra cui la perizia svolta in fase di indagine che ha escluso il vizio di mente in Confalonieri. La moglie risponde per il concorso in due dei cinque contestati a Confalonieri.