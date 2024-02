Donne e impresa, numeri da record per Label Rose di Francesca Ammaturo

Potremmo parafrasare la storia della giovane Francesca Ammaturo con la celebre frase di Vittorio Alfieri “Volli, sempre volli, fortissimamente volli”. Da ballerina professionista a leader della sua azienda, il percorso di business di Francesca comincia ad appena 19 anni quando, dopo anni trascorsi all’estero decide di abbandonare il mondo della danza per ritornare in Italia e dedicarsi al mondo della moda. Reduce già da diversi anni di lavoro e autonomia, prima a Dresda e poi in Repubblica Ceca, la sua intraprendenza la porta a voler spingersi oltre, sfidare ancora una volta sé stessa e creare da zero un brand che rispecchi la sua personalità. E così nasce Label Rose. “Mi sono innamorata del mondo della moda e, in particolare degli accessori, lentamente, un passo per volta - racconta Francesca Ammaturo ad affaritaliani.it - Da bambina trascorrevo le giornate nell’ufficio stile dell’azienda di famiglia, cogliendone la passione e creatività che oggi sono il pilastro fondamentale del mio marchio”.

Label Rose di Francesca Ammaturo, prodotti di tendenza must-have

Nonostante la crisi in seguito alla pandemia, la determinazione dell’imprenditrice non viene meno e a tre anni di distanza il marchio si impone sul mercato proponendo prodotti di tendenza must-have, con una clientela di oltre 100mila donne e più di 300mila followers sui canali social, grazie anche ad un approccio pioneristico nel campo digitale, permettendo a Label Rose di instaurare e mantenere un rapporto diretto con quelli che all’inizio erano semplici curiosi e successivamente son diventati un importante bacino di utenza e supporter del brand. “L’idea – continua Ammaturo - è che le borse, da semplici accessori, possano essere un’opportunità per giocare e sperimentare con il design, creando modelli che sono estensione della personalità di chi le sceglie: questo è il tratto vincente di Label Rose; democratizzare il mercato di borse e pelletteria, garantendo un’estetica accattivante e di gusto ad un prezzo accessibile, con un’ampia selezione che riesca a soddisfare le esigenze della clientela”.

Francesca Ammaturo, esempio di imprenditoria giovanile

Il 2023 segna un nuovo e importante traguardo per l’azienda che raddoppia il fatturato, raggiungendo i 4.4 milioni di euro. Sono oltre 120mila i pezzi venduti nel corso dell’ultimo anno, attraverso la piattaforma e-commerce e i 70 rivenditori multi-brand, stabilendo a novembre un record di 700mila euro di vendite in un mese. Label Rose è oggi un’azienda che oggi conta 14 dipendenti, di cui la maggior parte giovani donne under 30 ispirate dal percorso di Francesca che vuole essere un esempio di imprenditoria giovanile, con un modello di business che amplia e rinnova costantemente l’offerta nel corso della stagione, intercettando i trend del momento e creando nuovi oggetti del desiderio.