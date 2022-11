Dopo Moratti, Bertolaso. Letizia va con il Terzo Polo

Le dimissioni di Letizia Moratti hanno innescato due spirali. La prima porta, con tutta probabilità, alla nomina di Guido Bertolaso come assessore alla Sanità. Bertolaso, infatti, impiegato a titolo gratuito durante la gestione della pandemia come Coordinatore della campagna vaccinale, è stato in prima linea nelle decisioni più complecate di Regione Lombardia durante la fase più acuta del Covid.

Grande stima unanime nei confronti di Bertolaso

Anche se alcuni partiti esprimono dei dubbi su Bertolaso, tutti hanno nei suoi confronti una grande stima umana e professionale. E quindi, con tutta probabilità, Attilio Fontana potrebbe scegliere lui per sostituire Letizia Moratti.

Moratti e l'accordo con Gelmini: verso il Terzo Polo

Che oggi, nel comunicato con cui ha annunciato l'addio a Regione Lombardia, ha attaccato le scelte sanitarie di Giorgia Meloni facendo presumere, tramite un accordo con Mariastella Gelmini, portavoce di Azione, che abbia pronto un legame con il Terzo Polo. Come anticipato da Affaritialiani.it Milano, Moratti una lista l'ha già pronta ma va compresa quale possa essere la collocazione.Una grana in più per i Dem che dovranno decidere il 5 novembre che cosa fare in vista delle prossime Regionali.



“La decisione di Letizia Moratti di dimettersi da vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia dimostra coerenza e coraggio. Sul covid ha perfettamente ragione: il governo sta progressivamente smontando la linea che finora è stata vincente (basata su vaccini e green pass) e che ha consentito al Paese di riprendere a vivere e a crescere per sette trimestri consecutivi. Questo è particolarmente grave per una regione come la Lombardia, che alla pandemia ha pagato un prezzo altissimo, e comprendo risulti intollerabile per chi, come Letizia Moratti, ha guidato con autorevolezza e prestigio la macchina della sanità lombarda durante il contrasto al covid”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.