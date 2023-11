Giovanni Battista Menzani torna in libreria con Dove il fiume muore

Dove il fiume muore di Giovanni Battista Menzani

Ivan e Mattia sono una coppia di amici che ha trovato un modo particolare per arrotondare le proprie magre entrate: organizzano finti cortei di protesta che vengono dispersi facilmente, senza che nessuno si faccia male. In questo modo, le forze dell’ordine si ingraziano il Ministro dell’Interno e i due incassano sottobanco qualche soldo per sopravvivere. Un giorno, però, accade l’irreparabile: i manifestanti che hanno arruolato si fanno prendere la mano. I danni ammontano a duecentomila euro, e qualcuno dovrà pure restituirli. Ivan, che nella vita fa il bidello a chiamata, propone il rapimento in grande stile di Sebastiano, ragazzino disabile figlio di una ricca famiglia della zona. Come? Facile: basterà prendere possesso dello scuolabus. Naturalmente le cose vanno in modo diverso. Per una volta, il pulmino cambia percorso, e Ivan e Mattia si trovano loro malgrado al comando di una truppa scalcinata di ragazzini, che paradossalmente assaporano una sconosciuta sensazione di libertà. È così che inizia una fuga on the road sgangherata, grandiosa ed eroica lungo il fiume Po. Dove il fiume muore è una lunga e lieve dissertazione sull’amicizia e sulla purezza. Ma anche un romanzo picaresco e d’avventura ambientato nell’Italia disillusa e incattivita dei giorni nostri. Una risposta tutta italiana a una tradizione autoriale americana come quella di Vonnegut, Eggers e DeLillo.



Dove il fiume muore è l'ultima opera di Giovanni Battista Menzani (Piacenza, 1968), architetto, ha esordito nel 2013 con la raccolta di racconti L’odore della plastica bruciata, alla quale nel 2018 ha fatto seguito Comportati da uomo (entrambe per LiberAria). Nel 2017 ha pubblicato, per Papero Editore, il racconto lungo Il campo di cemento. È responsabile dell’area libri della cooperativa sociale Officine Gutenberg e direttore editoriale del marchio [LOW].



Giovanni Battista Menzani - Dove il fiume muore.

ISBN: 979-12-80845-44-3.

Collana: Rimmel.

Pagine: 415.

Formato: 14x21 cm.

Prezzo: € 18.00.