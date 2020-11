Dpcm Covid, Sala: "Milano chiuderà la sera"

Covid e Dpcm, il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto ieri sera il punto su facebook dopo il vertice in Regione con il governatore Attilio Fontana e gli altri sindaci dei capoluoghi lombardi: "Stiamo tutti lavorando per cercare di non mettere in atto un lockdown come quello di questa primavera. La lettura della situazione sanitaria non è affatto semplice, ve lo garantisco. Rispetto alle previsioni fatte dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione due settimane fa, ad oggi abbiamo meno terapie intensive di quelle previste, ma è anche vero che c’è molta pressione sugli ospedali e che le richieste di ricoveri sono molto alte".

Sala ha proseguito: "Mi sono espresso più volte rispetto alla necessità di cercare di tenere aperte le scuole, per i ragazzi e anche per le loro famiglie. Penso si possa anticipare la “chiusura” cittadina alla sera. Sui trasporti tutti i mezzi Atm disponibili sono in strada, anche quelli più vecchi, e ho chiesto a Regione di fare il possibile per avviare accordi con i privati. Di tutto ciò ho relazionato oggi pomeriggio il Consiglio Comunale, che, in modo di fatto uniforme, ha approvato questa linea. Ma credo vi sia chiaro che eventuali decisioni dovranno essere prese di concerto con il Governo. Stasera e domani mattina continueremo a lavorare in tal senso".