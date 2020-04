Droga: 18enne e 19enne morti in casa, sospetta overdose

Una festa in casa ta amici a Colico (LC) finisce in tragedia. Un 18enne e un 19enne sono morti durante un ritrovo, probabilmente a causa di overdose da stupefacenti. Il giovane di 18 anni viveva a Piantedo (SO) mentre il suo amico era residente a Sorico (CO). I due ragazzi hanno perso la vita in un appartamento dove, in tarda serata, si erano trovati con due amiche, rimaste incolumi. Le giovani sono state accompagnate nella caserma dei Carabinieri di Colico per ricostruire i fatti.

All'inizio, si era pensato a una fuga di gas da una stufetta difettosa, tant'è vero che oltre alla Croce Rossa di Colico e al Soccorso Bellanese, erano intervenuti i Vigili del fuoco di Morbegno (SO). Poi è si è compreso che le ragioni erano altre. E' stato disposto il sequestro dell'appartamento e si procederà alle autopsie sui corpi delle vittime.