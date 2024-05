Droga: operazione della Gdf, sequestri per 10 milioni e 38 indagati

Un'operazione condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Trento, che ha eseguito una ordinanza del gip del Tribunale di Trento su richiesta della locale Dda, ha portato a misure cautelari a carico di 38 indagati e sequestri per oltre 10 milioni di euro. L'operazione ha portato a 27 persone in carcere e 11 con obbligo di dimora. Le misure cautelari, eseguite nelle province di Trento, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Bolzano, Verona, Pavia, Cremona e Livorno, sono state emesse al termine di un'articolata e complessa attività d'indagine, iniziata a dicembre 2021 e condotte dal Gico del Nucleo Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Trento.

Coinvolti 38 soggetti, 36 stranieri

Complessivamente, l'indagine vede il coinvolgimento di 38 soggetti, di cui 36 di nazionalità estera (albanesi, tunisini, marocchini e portoghesi), ritenuti a vario titolo responsabili di aver partecipato o collaborato all'interno di due articolate associazioni per delinquere che, interconnesse tra loro, erano dedite al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marjuana ed eroina), provenienti da altre regioni italiane e destinate quasi interamente al Trentino.

Guadagno stimato in oltre 10 milioni di euro

A seguito del costante monitoraggio del terriotrio e pregresse indagini di polizia giudiziaria, emergevano possibili condotte illecite legate alla continuità dei rapporti tra alcuni precedenti indagati, che ha portato alle origini delle investigazioni. Sono stati sequestrati oltre 49 chili di hashish, 20 di cocaina, oltre 5 di eroina, sostanze da taglio per circa 12 chili, un' arma da sparo, contanti per oltre 111.000 euro e materiale vario per il confezionamento della droga. Da un chilo di cocaina se ne ottenevano tre tagliandola, per un guadagno stimato in oltre 10 milioni di euro.