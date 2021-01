Droga per party privati in periodo Covid, 2 arresti a Milano

Un emporio della Droga a disposizione di chi voleva organizzare party abusivi in tempo di pandemia. E' quello che ha trovato la polizia indagando su due italiani di Senago (Milano), che sono stati arrestati. A trovare le sostanze e' stata la Squadra Mobile di Milano, che sono risaliti al primo arrestato, un 45enne con precedenti, che era noto spacciare nella sua auto cocaina, MDMA, ecstasy e ketamina. Di professione cameriere in un ristorante, lo hanno intercettato a bordo della Audi A3, e lo hanno fermato.

Dopo una prima resistenza ai controlli, i poliziotti hanno perquisito casa sua trovando 2mila euro in contanti e diverse confezioni con 15 grammi di cocaina, 30 grammi di ketamina, 10 grammi di MDMA; ecstasy, in cristalli e pasticche, e 50 grammi di marijuana. Tutte droghe tipicamente utilizzate negli serate e feste private. E' proprio sui party illegali, infatti, che nell'ultimo periodo si concentrano i controlli della Mobile. La perquisizione e' proseguita in un box dal quale nei giorni precedenti l'auto era stata vista uscire: qui gli agenti hanno trovato un chilo di marijuana e diverse dosi tra Mdma ed ecstasy. Nella casa di Senago e' stato poi trovato il telecomando che apriva il cancello di uno stabile vicino. Qui abitava il secondo arrestato, un 39enne italiano, anche lui con precedenti. A casa sua sono stati trovati 200 grammi di cocaina, 100 grammi di hashish, 4 grammi di ketamina, e alcune dosi di marijuana. Resta da indagare su quali fossero le feste da loro rifornite con le dosi spacciate (e annotate in alcuni fogli sequestrati dalla polizia).