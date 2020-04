Droga: scoperte 500 piantine di marijuana a Milano, 3 arresti

Gli agenti del commissariato Greco Turro a Milano hanno arrestato tre cittadini italiani, di 34, 30 e 27 anni per la detenzione di circa 500 piantine di marijuana. Sono stati individuati, durante un servizio di controllo del territorio, in via Cesare Abba quando i poliziotti hanno avvertito un forte odore provenire dall'interno di uno stabile. Con l'aiuto della volante del commissariato Comasina e dei vigili del fuoco, gli agenti sono entrati quindi in un seminterrato dove hano trovato una vasta serra adibita alla coltivazione e produzione di marijuana, completa di impianto elettrico con 46 lampade e di termoventilazione con 30 ventilatori, incluso di impianto di areazione e termostato per il monitoraggio della temperatura. In fondo alla struttura sono stati fermati i tre uomini che oltre ad occuparsi dell'attivita' illecita vivevano li', come e' apparso subito ai poliziotti dalla presenza dei propri effetti personali e alimentari. A seguito della perquisizione sono state sequestrate 467 piantine di marijuana incluse di vasetti, 176 ceppi di piantine posizionate per l'essiccazione per un peso di 9,2 kg, 1,44 kg di marijuana contenuta in buste di plastica.