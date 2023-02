Droga, sequestrati 13 kg a Milano

Un appartamento adibito a raffineria di droga, oltre a vari box utilizzati per lo stoccaggio delle varie tipologie di stupefacenti. E' quanto scoperto in un'operazione dei carabinieri di Milano. Nel corso delle attivita' sono state arrestate 4 persone e sequestrati complessivamente 10 kg di hashish, 2 kg di marijuana, 1 kg di cocaina, 200 gr di eroina oltre a sostanza da taglio (paracetamolo e caffeina) nonchè 77.745 euro in contanti, frutto dell'attivita' di spaccio.

Dopo le perquisizioni degli arrestati, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato altri 76 grammi di cocaina nella disponibilita' del fratello di uno degli indagati, che e' stato, quindi, arrestato in flagranza. Sequestrati anche ulteriori 160.000 euro in contanti.