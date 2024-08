Droga: spacciatore ricercato a Milano, arrestato nel salernitano

Era ricercato dopo che il gip di Milano aveva disposto la custodia cautelare in carcere un 30enne marocchino trovato nel Salernitano dai carabinieri. Sono stati i militari dell'Arma della locale Stazione a rintracciare, ieri pomeriggio, in localita' Campolongo di Santa Cecilia di Eboli, l'uomo, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere. Dai controlli, e' emerso che il 30enne originario del Marocco era ricercato perche' destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip del Tribunale del capoluogo lombardo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Spacciatore rintracciato, espulsione per connazionale irregolare trovato con hashish

In compagnia del 30enne si trovava, inoltre, un connazionale che e' risultato irregolare sul territorio italiano e, percio', sono state avviate le procedure di espulsione. Quest'ultimo e' trovato in possesso di 1,80 grammi di hashish e segnalato alla Prefettura di Salerno quale assuntore di droghe.