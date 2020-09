Droga e vestiti a minori in cambio di rapporti, arrestato

La Stazione Carabinieri di Dello (Brescia), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Brescia, ha proceduto all'arresto di un italiano quarantenne per il reato di violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Le indagini hanno avuto inizio nel giugno dello scorso anno con le confidenze di alcuni cittadini al Comandante della Stazione di Dello durante il servizio di ascolto nel corso del quale vengono raccolte segnalazioni su un uomo che frequenta alcuni minori di Brandico e Mairano. Gli stessi minori venivano notati con capi di abbigliamento e scarpe nuove e di valore. Le indagini hanno accertato che l'uomo in cambio di droga e capi firmati sottoponeva i minori a violenza sessuale. L'uomo ora si trova in carcere.