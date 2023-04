Droni e body cam, Polizia locale, Regione Lombardia finanzia 173 progetti

Sono 173 i progetti presentati dai Comuni che beneficeranno del finanziamento di Regione Lombardia di circa 2,8 milioni di euro finalizzato all'acquisto di strumentazione anche tecnologica per le Polizie locali. Lo comunica in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa. In totale Regione Lombardia ha finanziato l'acquisto di sette biciclette elettriche, sette droni, il potenziamento di 196 centrali radio, 15 impianti d'allarme, otto camere di sicurezza, 38 armerie, 35 dash cam, 151 body cam, 18 defibrillatori, 81 fototrappole, 2 sniffer, 86 etilometri, 98 autovetture ecologiche, 31 tra moto e scooter e un veicolo per unità cinofila.

La Russa: "Concreto impegno di Regione per i vigili lombardi"

"L'importante investimento per le dotazioni strumentali - ha detto l'assessore La Russa - rappresenta il concreto impegno di Regione Lombardia, e in particolare del mio assessorato, a sostegno del lavoro dei vigili lombardi e della sicurezza di tutti i cittadini. I nostri vigili potranno disporre di ulteriori 267 apparecchi tra dash cam, body cam, droni e fototrappole, strumenti tecnologici sempre più indispensabili e al passo con i tempi, in grado di agevolare il lavoro degli agenti e di garantire la loro sicurezza in servizio". "Tra queste strumentazioni - ha concluso l'assessore - ci sono, tra l'altro, anche nuovi defibrillatori che, sottolineo con orgoglio, già in passato hanno permesso alle nostre polizie locali di salvare diverse persone colpite da attacchi cardiaci. Riteniamo fondamentale insistere su queste tematiche destinando risorse alla sicurezza per supportare i Comuni lombardi e aiutare le nostre Polizie locali".