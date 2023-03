Droni per il trasporto di campioni di sangue: test a Milano. VIDEO

Droni per il trasporto di campioni di sangue: sperimentazione a Milano

Utilizzare i droni per superare le difficolta' logistiche del trasporto di campioni biologici nei laboratori analisi da oggi e' una soluzione possibile. Pronti per un futuro in cui provette di sangue e altri campioni non testati dai punti prelievo raggiungono i centri di analisi consentendo a tutti i pazienti di qualunque localita', anche remota, di usufruire dalla capacita' analitica di grandi laboratori all'avanguardia.

Droni per il trasporto di campioni: test a Opera e Rozzano

Lunedi' 27 febbraio, Cerba HealthCare Italia, realta' italiana impegnata nella diagnostica ambulatoriale e nelle analisi cliniche con 400 sedi sul territorio nazionale ha svolto i primi test sperimentali di mobilita' aerea avanzata che hanno interessato varie sedi della struttura sanitaria nell'area della Citta' metropolitana di Milano, in particolare i centri prelievo Cerba HealthCare Italia di Opera e Rozzano. I voli sono stati operati dalla societa' Nimbus che ha progettato e costruito il drone e il sistema di contenimento dei campioni, con la supervisione di D-Flight, la societa' del Gruppo ENAV che eroga i servizi per la gestione del traffico dei droni, e di ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).