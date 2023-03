Due caccia sorvolano il cielo di Milano. VIDEO

Due caccia sorvolano il cielo di Milano

Milanesi con il naso all'insù questa mattina per il ripetuto passaggio di due caccia in formazione sui cieli del capoluogo lombardo. Grande curiosità con le immagini che stanno cominciando a circolare anche sui social, per quella che, secondo quanto riferito dalla Questura a MilanoToday, sarebbe una esercitazione in vista delle iniziative collaterali alla StraMilano