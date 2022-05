Due coltellate senza motivi, grave un 27enne a Milano

Un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica a Milano al termine di una discussione di cui non si conoscono ancora i dettagli.

Due coltellate, al fianco e all'addome

È accaduto tra Corso Buenos Aires e via Spontini dove il giovane sarebbe stato avvicinato da due italiani che lo avrebbero coinvolto in una discussione per futili motivi. I due avrebbero inflitto al 27enne due fendenti: uno al fianco destro, l'altro al basso addome. Poi sarebbero fuggiti.

Ricoverato in codice rosso

Il ragazzo è stato portato in codice rosso al Policlinico di Milano, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in fin di vita.

Probabilmente nessun furto alla vittima

Sull'aggressione indagano gli agenti della questura, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e stanno ora cercando di ricostruire con precisione l'accaduto e di capire l'identità degli aggressori che non avrebbero rubato nulla alla vittima.