Due ragazze aggredite a Milano, le salva il campione Bruno Danovaro

l campione di arti marziali Bruno Danovaro ha salvato due ragazze, aggredite da due malviventi in zona Lambrate. Lo riporta Leggo.

Il racconto della vicenda da parte di Danovaro

54 anni da compiere a ottobre, è un campione di arti marziali, esperto di judo, pugilato, karate e jujitsu, con 113 vittorie di fila in carriera e ancora in formissima in quanto persona trainer. La scena si è svolta in piazza Leonardo da Vinci, davanti alla sede del Politecnico, come racconta il campione a Leggo. "Ho visto i due, che sono sempre in zona. Vivono su una panchina e danno fastidio, lanciano bottiglie. Si sono avvicinati alle ragazze e hanno iniziato a parlare insieme. All'inizio ridevano. Poi uno - spiega Danovaro a Leggo - ha messo le mani addosso a una di loro. Le ragazze hanno iniziato a gridare e loro le hanno strette".

Danovaro: “ Li ho tolti di dosso alle ragazze e li ho sbattuti a terra, così sono potute scappare”

"Li ho tolti di dosso alle ragazze e li ho sbattuti a terra, così sono potute scappare. Poi li ho fotografati con il telefonino. Loro hanno imprecato e intanto se ne sono andati con tutta calma alla panchina che hanno scelto come casa". "Faccio quello che posso ma non voglio passare per giustiziere - sottolinea -. Non lo sono e non voglio sostituirmi alla forza pubblica. Ma è un disastro. C'è una baby gang in zona, ci sono tre o quattro spacciatori che ormai vivono in piazza, giorno e notte. La situazione sta diventando pesante".