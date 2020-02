Duecento posti di lavoro in Regione. Ecco il maxibando. Scaricalo



Regione Lombardia assume: pubblicati i bandi per quasi 200 nuovi lavoratori. Diversi i profili richiesti: si va dallo specialista area amministrativa, allo specialista area tecnica, dall'assistente area tecnica all'assistente area amministrativa. La sede principale per il lavoro è Milano ma ci sono posizioni anche per le altre strutture del territorio di Regione Lombardia.

SCARICA IL BANDO



Per ogni posizione si può far riferimento ad un regolamento con tutti le caratteristiche che vengono richieste al candidato per il lavoro specifico e il profilo ricercato

Area Amministrativa

Assistente Area Amministrativa

Specialista Area Tecnica

Assistente Area Tecnica

Come partecipare per questi lavori?

La domanda di partecipazione può essere presentata, a partire dalle ore 10:00 del 02.03.2020 ed entro le ore 12:00 del 03.04.2020, dai cittadini italiani anche residenti all’estero o da soggetti esteri residenti in Italia iscritti al servizio sanitario nazionale, esclusivamente online, attraverso il sistema informativo di Regione Lombardia dedicato ai bandi (www.bandi.servizirl.it).