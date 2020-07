E' morta l'ex senatrice lombarda Fiorenza Bassoli

"Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Fiorenza Bassoli. Con lei ho vissuto piu' di 5 anni fianco a fianco nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale lombardo". Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda gia' senatrice, vicepresidente del Consiglio regionale e sindaco di Sesto San Giovanni, scomparsa all'eta' di 71 anni. "Ci lascia una donna competente, appassionata e concreta, con la quale ho condiviso momenti istituzionali importanti - sono le parole di Fontana -. L'ho potuta apprezzare soprattutto per la sua capacita' di dialogo per individuare soluzioni condivise che avessero come obiettivo comune il buon governo della Lombardia".

"Fiorenza Bassoli ha vissuto gli ultimi mesi della malattia con grande discrezione ma seguendo con passione il suo partito e con tristezza le vicende della sua citta' e della sanita' di cui tanto si era occupata. Riposi in pace ma noi dobbiamo ricordare e valorizzare il tanto che le abbiamo visto fare soprattutto per Sesto San Giovanni". Cosi' il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, commenta la scomparsa dell'ex senatrice militante nel Partito Democratico.