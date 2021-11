E' morto Ennio Doris, fondatore della Banca Mediolanum

E' morto Ennio Doris, fondatore e presidente onorario della Banca Mediolanum. "Si e' spento questa notte alle ore due e dodici minuti, all'eta' di 81 anni, Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. - si legge in una nota della banca - Ne danno il triste annuncio la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo. Tutti i Family Banker, i dipendenti e i collaboratori di Banca Mediolanum si stringono uniti e partecipi attorno alla famiglia Doris e, con enorme commozione, rendono omaggio a Ennio Doris, grande uomo e straordinario imprenditore. In questi giorni di lutto la famiglia Doris desidera mantenere uno stretto riserbo che chiediamo di voler rispettare".

Berlusconi: "Un grande imprenditore e un grande italiano"

"Ci ha lasciato Ennio Doris. Un grande uomo, un grande imprenditore, un grande patriota, un grande italiano". Cosi' Silvio Berlusconi in una nota di cordoglio per la scomparsa di Ennio Doris. "Un uomo generoso, altruista, sempre attento agli altri, sempre vicino a chi aveva bisogno. Ci manchera' molto, mi manchera' moltissimo. A Massimo, a Sara, a Lina la mia vicinanza e tutto il mio affetto".

Patuelli: "Imprenditore e banchiere illuminato e innovativo"

Antonio Patuelli, presidente dell'associazione bancaria Italiana, esprime "il piu' sincero cordoglio per la scomparsa di Ennio Doris, imprenditore e banchiere illuminato e fortemente innovativo, attento e sensibile contemporaneamente alla crescita aziendale, dei clienti e dei collaboratori. Conservero' forte il ricordo di Ennio - afferma Patuelli in una nota - dei nostri dialoghi sulla cultura e le regole del mercato, per la crescita economica e sociale in una democrazia libera".