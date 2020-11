E-learning, le nuove frontiere dei corsi online

L'attuale delicato momento causato dalla pandemia da Covid-19 ha messo in risalto in maniera drammatica la necessità di un radicale cambiamento nella concezione del lavoro, sempre più 'smart' sia nella sua elaborazione che nella sua formazione. Nasce da qui la sempre maggiore importanza assegnata alle tecnologie multimediali per migliorare la qualità dell'apprendimento, base dell'e-learning.

In questo settore merita attenzione una realtà fra le protagoniste del premio “Le Fonti Awards”, assegnato in questi giorni a Milano. Si tratta di MUSA Formazione, premiata nella categoria “Innovation e Leadership nell’E-learning”, un traguardo passaggio fondamentale verso nuovi progetti a breve termine, che comprendono la creazione di MUSA Job Opportunities, ovvero un portale che consenta alla domanda di incontrare l’offerta di lavoro in modo automatico e immediato, e la possibilità di condividere il know-how acquisito nella tecnologia e-learning con le aziende, pubbliche e private, che non abbiano gli strumenti e l’esperienza per adeguarsi a questo trend.

I numeri, del resto, contano. Musa Formazione ha infatti registrato una crescita del 201% del fatturato nel 2019 rispetto al 2018, e del 211% del numero di iscritti ai corsi di formazione online, ottenendo un +238% del fatturato nei primi otto mesi del 2020 rispetto al 2019.

Una sede romana e tre pugliesi, quella che può essere considerata una vera e propria eccellenza italiana è il frutto del sogno di Riccardo Campana, che l'ha creata vent'anni fa: "Il nostro è stato un percorso di crescita - racconta lo stesso Campana - nato dall'intuizione di come in Italia fossero sempre più necessarie nuove competenze e figure professionali, e fossero presenti nuove esigenze da parte delle aziende che dovevano adattarsi a questa evoluzione. Abbiamo cambiato il modo di fare formazione, sposando un 'mindset' diverso, mettendo sempre le persone e le loro esigenze al centro. È necessaria, infatti, una formazione che faccia leva proprio sul fattore umano con logiche di multi-disciplinarietà in linea con le richieste del settore professionale e aziendale”.

"Oggi vantiamo una community di circa 60mila utenti. Posso dire, senza falsa modestia, che il lockdown ha messo in evidenza quanto pionieristica fosse la mia visione di vent’anni fa", chiosa Campana. Un concetto che è anche una sentenza: la pandemia ha cambiato il mondo, la forzata sosta nelle proprie case e l’adozione irreversibile dello smart-working racconta bene quanto sia stata intuitiva la scelta dell'imprenditore pugliese. Una scuola digitale e una piattaforma complessa e ricca di offerte formative è quello che ci attende nei prossimi anni.