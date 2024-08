EasyJet: nuove rotte internazionali da Malpensa e Pisa

EasyJet integra la propria offerta per la stagione invernale 2024 e per la stagione estiva 2025, rispettivamente dall’aeroporto di Milano Malpensa e dall’aeroporto toscano di Pisa. A partire da novembre 2024 saranno infatti attive due nuove rotte da Milano Malpensa, verso Kittilä (Finlandia) e Cairo West, ampliando così le destinazioni raggiungibili dall’hub milanese a un totale di 70. Le nuove rotte sono pensate per andare incontro ai gusti e alle esigenze di tutti i viaggiatori, sia per coloro che amano il freddo e i paesaggi nordici sia per chi invece non vuole rinunciare al caldo e a visitare luoghi esotici neanche in inverno. La rotta Milano Malpensa-Kittilä, operativa dal 20 novembre 2024 con due frequenze a settimana (mercoledì e domenica), si aggiunge a quella di Rovaniemi e permetterà ai passeggeri in partenza dal capoluogo lombardo di godere di paesaggi mozzafiato, distese innevate ed escursioni nei luoghi più remoti del pianeta, in un anno in cui l’aurora boreale si presenta particolarmente intensa.

Con il primo volo pianificato per il 7 novembre 2024, la nuova rotta Milano Malpensa-Cairo West, che si affianca a Sharm El Sheik, Marsa Alam e Hurghada, permetterà di raggiungere facilmente la capitale egiziana con due partenze a settimana (giovedì e la domenica) per vivere il fascino delle Piramidi e dei siti archeologici iconici di questo Paese. A partire dal 31 marzo 2025 sarà attiva anche la nuova tratta Pisa-Londra Southend, per offrire ai passeggeri toscani ancora più scelta in vista della prossima estate, in linea con la strategia di ampliamento delle rotte internazionali dall’aeroporto pisano. Londra Southend, dove la prossima primavera easyJet inaugurerà la propria decima base nel Regno Unito con tre aeromobili A320neo, si aggiunge a Gatwick e Luton a integrazione dell’ampio portafoglio di mete raggiungibili dall’aeroporto pisano - Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bristol, Manchester, Parigi (Charles de Gaulle e Orly) e Porto - per soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori. I passeggeri toscani potranno raggiungere l’aeroporto di Londra Southend a partire dal 31 marzo 2025, con due frequenze a settimana con partenza il lunedì e il venerdì.