Ecco che cosa sta succedendo tra Moratti e Fontana. Inside

Ecco che cosa sta succedendo tra Moratti e Fontana

Letizia Moratti e Attilio Fontana. Tanto tuonò che per adesso non è successo proprio niente. Lei continua a ripetere di essere a disposizione. Lui continua a dire di essere in campo e la Lega continua a ripetere che è il candidato del Carroccio. Ma la Lombardia pare essere assolutamente l'ultimo dei pensieri che attualmente transitano nelle menti delle dirigenze di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Smentito (ma non troppo, perché qualcuno l'opzione l'ha pensata, detta e spinta) il fine vita anticipato della legislatura regionale per tentare un election day, a Roma si sta facendo un complesso gioco sulle candidature nei vari territori, e addirittura si ipotizzano posti di governo e sottogoverno. E la Lombardia? Rimane appesa. Del resto - è il ragionamento dei piani alti di Fratelli d'Italia - perché andare ad aprire un vaso di Pandora in Lombardia quando le urne decreteranno chi è più forte, con tanto di indicazione chiara nei vari territori? La Lega, da parte sua, vorrebbe blindare la Lombardia prima, ma per farlo deve sciogliere il nodo Sicilia e soprattutto Lazio. Insomma, una questione complicata.

Il ritorno in campo di Albertini con Moratti

Sullo sfondo la voglia di Letizia Moratti di candidarsi e la sua lista che ha già referenti e soprattutto soldi per partire. Nella sua lista ha arruolato Gabriele Albertini, che con i suoi modi e i suoi tempi ci sta pensando. Del resto, quella di Letizia potrebbe essere la prosecuzione proprio dei tentativi di Albertini di costruire un polo moderato centrista nell'alveo del centrodestra. Il problema è che sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, dopo lo schiaffo tirato dall'ex sindaco di Milano Albertini nella vicenda della campagna elettorale di Milano, non vedono di buon occhio il suo ritorno in campo. A supporto però delle velleità di Albertini e Moratti un sondaggio - pare targato Ghisleri, ma non c'è certezza - che darebbe a una eventuale lista centrista un fortissimo appeal, che porterebbe alla sconfitta del centrodestra con la candidatura Fontana. Almeno questo è quello che filtra dal piano di Letizia Moratti, che pare sicurissima del fatto suo.

Lombardia 2023: e Calenda che fa?

Quello che non si capisce è invece la prospettiva calendiana. Ad oggi i morattiani continuano a ripetere ossessivamente che la Moratti vuole correre nell'alveo del centrodestra. Lo ripetono e lo ripetono. Ma è anche vero che lei stessa ha detto che si ritiene libera in caso dicessero che non è lei la candidata. Il che vuol dire che potrebbe correre da sola, oppure scegliere altre strade. E qui arriva l'eterogenesi dei fini, come confabulavano preoccupati i Dem in consiglio regionale: "Se finisce per candidarsi con Calenda, Letizia Moratti rischia di far perdere voti anche a noi. Forse più a noi che a loro". Prospettive e elucubrazioni che però sono troppo infarcite di "se", e dunque poco valide. Quel che è certo è che il consiglio regionale con questa settimana finisce i lavori e si riunisce dopo le elezioni politiche. Salvo accelerazioni, sarà allora che si faranno i giochi e che avverranno le rese dei conti.

