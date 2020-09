"Ecco come noi maestre ci presenteremo ai bambini": la foto divide il web

«Noi educatrici ci presenteremo così a bambini di due anni che non ci vedono da 6 mesi: con camici in plastica (modello figurella x dimagrire). Neanche gli infermieri sono così»: una foto che sta facendo il giro dei social a Milano. L'ha postata una maestra di una materna milanese, inizialmente sul profilo facebook del Comune di Milano, per testimoniare le difficoltà del rientro in aula del bambini dei nidi e delle materne, con gli educatori costretti a bardarsi di tutto punto per garantire la sicurezza dei piccoli. Irriconoscibile tra tuta, mascherina e visiera. Un'immagine , come riporta il Corriere, molto commentata e che sta animando il confronto anche tra genitori sul complicato rientro in aula del bambini. Le famiglie erano state allertate delle misure che sarebbero state prese, ma non tutti erano pronti a un'accoglienza del genere.