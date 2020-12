Milano, ecco tutti i conti del Centro Medico Santagostino

Il Centro Medico Santagostino è una vera e propria potenza. Come altre strutture di questo tipo tutto nasce negli ultimi due decenni, quando si è assistito alla nascita di molti centri poliambulatoriali. Mini-ospedali, di più facile ed economica gestione rispetto a veri e propri ospedali privati, eppure senza le interminabili e ormai famigerate liste d’attesa del pubblico servizio.



Nel capoluogo lombardo, non è passata inosservata ai milanesi la rapida ascesa, come dicevamo, del Centro Medico Santagostino. Il sito true-news.it è andato a vedere i conti di Società e Salute, che ha assistito tra la fine del 2019 e il gennaio 2020 all’ingresso nel capitale azionario di un nuovo socio di maggioranza, la società di diritto lussemburghese Ippocrate Holdings S.à.r.l., che detiene oggi l’85% delle sue azioni. Pur a fronte di un aumento dei ricavi a doppia cifra, tuttavia, la società ha chiuso il bilancio 2019 registrando una perdita di quasi 40 mila euro. Un risultato economico apparentemente in controtendenza con i risultati delle vendite, che è però presto spiegato dall’ambizioso progetto espansivo di Società e Salute.