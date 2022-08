Ecco la lista integrale Pd. Ok Roggiani e Peluffo, out Maran

Maran, escluso il più votato alle amministrative

Era tra i papabili candidati del Comune di Milano alla corsa per il Parlamento, invece l'assessore alla Casa, Pierfrancesco Maran è escluso dalle liste che il PD ha presentato nella serata di ieri. Negli ultimi giorni, i consiglieri comunali e gli assessori dem di Milano avevano chiesto, in una lettera inviata alla segretaria metropolitana Silvia Roggiani e al segretario regionale Vinicio Peluffo, che "almeno questa volta, finalmente una o un esponente del Pd al Comune possa rappresentarci a Roma". Gli occhi erano puntati su Maran, forte delle 9.166 preferenze ottenute alle ultime amministrative. Ma evidentemente non sono bastati a iscrivere l'assessore nelle liste per le elezioni del 25 settembre.

Conferme per Roggiani e Peluffo

Non mancano, invece, Silvia Roggiani e Vinicio Peluffo. Roggiani, dal 2018 segretaria metropolitana del Partito Democratico a Milano, è stata peraltro scelta da Enrico Letta per guidare i volontari che saranno impegnati nella campagna elettorale “casa per casa, strada per strada”. Un esercito di 100mila persone che - come dichiarato da Letta a Repubblica - "trasformeranno le 400 feste dell'Unità, previste da qui al voto, in luoghi di dibattito".

Di seguito la lista integrale dei candidati del Pd nei collegi lombardi.

CAMERA DEI DEPUTATI



Lombardia 1 - P01

Enrico Letta

Lia Quartapelle

Gianni Cuperlo

Elena Carnevali



Lombardia 1 - P02

Silvia Roggiani

Matteo Mauri

Simona Buraschi

Vincenzo Di Paolo



Lombardia 2 - P01

Roberto Rampi

Dabora Pacchioni

Valerio Langé

Noemi Cauzzo



Lombardia 2 - P02

Chiara Braga

Pierluigi Morelli

Patrizia Lissi

Paolo Fuldoni



Lombardia 3 - P01

Vinicio Peluffo

Leila Ciagà

Simone Oggionni

Valentina Cerrutti



Lombardia 3 - P02

Gian Antonio Girelli

Miriam Cominelli

Michele Zanardi

Elena Ringhini



Lombardia 4 - P01

Lorenzo Guerini

Antonella Forattini

Alan Ferrari

Velleda Rivaroli

SENATO DELLA REPUBBLICA

P01

Alessandro Alfieri

Roberta Songini

Marco Riboldi

Rosanna Leotta



P02

Carlo Cottarelli

Simona Malpezzi

Franco Mirabelli

Cristina Tajani



P03

Simona Malpezzi

Alfredo Bazoli

Stefania Bonaldi

Armando Drazzi