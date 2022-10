Ecco la squadra di Letizia Moratti: la rete pronta per la candidatura

Lunedì si chiude sui ruoli di sottogoverno. E nel giro di qualche giorno anche - definitivamente - la partita sull'ad di Milano Cortina. E dunque è lecito aspettarsi che Letizia Moratti avrà ben chiaro il suo futuro entro sette giorni da oggi. I bookmaker dicono che Attilio Fontana rimane in sella come candidato governatore, ma la vicepresidente non si arrende e ha chiesto una volta di più a Fratelli d'Italia e Forza Italia che dicano una parola definitiva sulla ricandidatura del governatore uscente. Una parola definitiva che per adesso è arrivata dal solo Matteo Salvini, che pure in extremis ha fatto un tentativo con Letizia Moratti a Roma, in un incontro al ministero, per convincerla a farsi da parte nella gara per Regione Lombardia.

Lombardia Migliore: una rete territoriale per Letizia Moratti

Che il clima stia iniziando davvero a scaldarsi è segnalato anche dal fatto che nella serata di ieri, tra un whatsapp su quanto era accaduto ad Assago e un aggiornamento sul caso di Asso, nelle chat dei politici girava furiosamente un solo link. Quello di Lombardia Migliore. L'associazione fa riferimento e vede di estremo buon occhio una candidatura di Letizia Moratti. Il sito è ancora work in progress in molte aree, ma già ha una nomenclatura interna. Alcune delle persone che ne fanno sono vecchie conoscenze del Pirellone. Come Manfredi Palmeri, attuale consigliere regionale, o Giuseppe Covato, funzionario legislativo presso il consiglio regionale, o Luca Ferrazzi, consigliere regionale per tre legislature, o Tiziano Mariani, vicepresidente e uomo vicinissimo a Letizia Moratti per un incarico gratuito in Regione, o Ivan Rota, già deputato nel 2008 con Italia dei Valori, o ancora Marco Tizzoni, già consigliere regionale eletto nel rhodense, Luca Zanichelli, sindaco di Rivarolo del Re. Insomma, una rete sul territorio pronta ad entrare in azione. Si attende solo il via libero definitivo di Letizia Moratti. Che, probabilmente, potrebbe arrivare settimana prossima.

